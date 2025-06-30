'Takvim belli oldu' iddiası: Terör örgütü PKK'nin silah bırakma görüntüleri hazır mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaklaşık 9 ay önce yaptığı açıklamayla fiilen başlayan terör örgütü PKK'nin silahsızlanma süreciyle ilgili takvimin belirlendiği iddia edildi.

İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyla PKK'nin kendisini feshetmesini istemiş, PKK ise 5-7 Mayıs tarihlerinde fesih kongresinin tamamlandığını ve silah bırakacağını duyurmuştu.

Öte yandan PKK ateşkes ilan etse de henüz silah bırakma süreci başlamamıştı.

TARİH BELLİ OLDU MU?

Rûdaw'ın haberine göre PKK birkaç gün içerisinde medyanın da katılımıyla 'silah bırakma töreni' düzenleyecek.

Rûdaw'a göre 'silah bırakma töreni', temmuz ayının başında IKBY'de gerçekleştirilecek.

Buna göre temmuz ayının 3'ü ile 10’u arasında, sayıları muhtemel 20 ile 30 kişi arasında değişen bir grup PKK’li, Süleymaniye vilayeti sınırlarında medya mensuplarının da katılımıyla düzenlenecek bir törenle silahlarını bırakacaklar.

Öte yandan silah bırakan militanların şehirlere gelmeyeceği ve silahsız şekilde örgütün kamplarına geri dönecekleri öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILACAK İDDİASI

DEM İmralı Heyeti’nin Erdoğan’la yapacağı görüşmenin süreci daha da hızlandıracağını belirten DEM Parti kaynakları “Her şey yolunda. PKK’nın silah bırakma görüntüleri de yolda. Temmuz’da, çok da geç olmadan o görüntüler de kamuoyuyla paylaşılacak” mesajı veriyor.

KOMİSYONDAKİ ÜYE SAYISI 100 OLMAYACAK

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te kurulacak komisyonun 100 üyeli olmasını istemişti.

İddiaya göre; AKP 100 üyeli bir komisyonda diyaloğun zor olacağı, tartışmaların verimli ve hızlı yürümeyeceği gerekçesiyle daha sınırlı sayıda bir üyesi olan komisyondan yana tavır aldı.