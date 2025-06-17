DEM Parti 'Öcalan istediğiyle görüşebilmeli' talebini yineledi: Akıllara 'Barzani' geldi

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan hakkında DEM Parti'nin 'görüş' talebi devam ediyor.





DEM Parti Sözcüsü Doğan'ın, "Yalnızca DEM Parti ile değil farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de görüşmesi muhtemel" ifadelerinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında şunları aktardı:





"Barış sürecinin güçlenmesi için biz de genel merkezdeki heyetimizle birlikte sayın Abdullah Öcalan’ı ziyaret edebilmek için başvuruda bulunacağız. Barışın büyümesi ve güçlenmesi için sadece bizim değil, İmralı’nın yollarının herkese açık olması gerekiyor. Sayın Öcalan istediği kişi ve kesimlerle görüşebilmeli. Siyasi parti temsilcileri, akademisyenlerle, Orta Doğu’daki aktörlerle, gazetecilerle görüşebilmeli. Emin olun bu görüşmelerin Türkiye’ye büyük katkıları olur."





Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani’yle de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak isim vermişti.









"BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"





DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Genel Merkezinden bir heyetin İmralı'da Öcalan'la görüşmek için talepte bulunacağını da açıkladı.





Bakırhan, "Orta Doğu'yu kor bir ateş sarmışken zaman kaybetme lüksümüz yok. Suriye'den Irak'a, İran'dan Ukrayna'ya kadar burnumuzun ucunda barut kokuları varken, ekonomi alarm seviyesi en üstteyken Meclis tatili gündemlerinden çıkarmalı, barış, çözüm ve demokrasi için 7/24 çalışmalı. Böylesi tarihi kırılma döneminde barışın ve çözümün tatili olmaz diyoruz. Zamanı tatile değil, barışa kurma zamanıdır. Meclis, derhal Demokratik Toplum ve Barış Komisyonu kurarak tarih sorumluluğunu yerine getirmelidir" diye konuştu.





Bakırhan, "Artık Orta Doğu'yu, dünyayı iyi okuyan, Orta Doğu'daki halkların nasıl yaşayacağını perspektifiyle ortaya koyan Sayın Öcalan'ın gerçekten özgürleşmesi gerekiyor. Bu okumalarını dışarıda özgürce yapması gerekiyor" dedi.