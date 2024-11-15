DEM Parti - Saadet Partisi görüşmesi ertelendi

Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:05

Güncelleme: 15.11.2024 - 16:05

DEM Parti’nin kayyum ve yeni ''çözüm süreci'' başlıklarını görüşmek için muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları ile başlattığı ziyaret trafiği devam ederken, bugün saat 16.00'da planlanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılması planlanan görüşmenin ertelendiği duyuruldu. Görüşmenin önümüzdeki haftaya ertelendiği öğrenildi.

DEM Parti heyeti yarın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelecek.