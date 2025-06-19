Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dem Parti üç ay sonra Silivri'de: İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret ediyorlar

Dem Parti üç ay sonra Silivri'de: İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret ediyorlar

19.06.2025 11:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dem Parti üç ay sonra Silivri'de: İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret ediyorlar

DEM Parti, üç aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için ilk kez Silivri'ye gitti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, tutuklu siyasetçilerle görüşmek üzere Silivri Cezaevi’ne gitti. Heyet saat 10.30'da cezaevine giriş yaptı.

Parti yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, ziyaretin amacı olarak demokratik siyaset üzerindeki baskılara dikkat çekmek ve içeride bulunan isimlerle dayanışma göstermek olduğu belirtildi.

Görüşmelerin saat 15.00-17.00 arası bitmesi bekleniyor.

ZİYARET EDİLECEK İSİMLER

Dün kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, heyetin cezaevinde ziyaret edeceği isimler arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi bulunuyor.

İlgili Konular: #İmamoğlu #Dem Parti