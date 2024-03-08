DEM Parti üç ilçede aday çıkarmayacak

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, DEM Parti olarak Ankara’da 27 ilçenin 24’ünde eş genel başkan adayları gösterdiklerini ancak Ankara’nın Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde eş başkan adayı göstermediklerini açıkladı.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 08.03.2024 - 04:00
DEM Parti üç ilçede aday çıkarmayacak
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Türkdoğan, “Ankara’da söylenildiği temelde bir ittifak söz konusu değil. Bizim büyükşehir adaylarımız var, büyükşehir adaylarımız için her yerde halkımızdan oy istiyoruz.

Yenimahalle’de partimizin belediye meclis üyeleri var, belediye meclis üyelerine oy istiyoruz. Onun dışında ‘Şu partiyi destekleyin’ diye hiçbir yerde hiçbir tutumumuz yoktur” dedi. DEM Parti’nin “bir üçüncü yol partisi olduğunu” savunan Türkdoğan, 500 merkezde aday çıkardıklarını ve oy istediklerini kaydetti.

2019 yılında Ankara’da aday göstermeyip, CHP’nin büyükşehir adayı Mansur Yavaş’ı destekledikleri ve bu durumun 31 Mart seçimlerine nasıl yansıyacağına ilişkin soru üzerine Türkdoğan, “Ankara’da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara’nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara’daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler” çıkışını yaptı.


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