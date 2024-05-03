DEM Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları ı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 13:08
DEM Parti'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. 

Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün saat 12.30'da CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

DEM eşbaşkanlarının Özgür Özel ile yeni anayasa çalışmaları hakkında görüşmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa kapsamında geçtimiz günlerde CHP, DEM Parti, Saadet Partisi - Gelecek Partisi Meclis Grubu ve İYİ Parti'yi ziyaret etmişti.


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