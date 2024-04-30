Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş bir araya geldi: Anayasa için Meclis’te ilk temas

Yayınlanma: 30.04.2024 - 12:32

Güncelleme: 30.04.2024 - 12:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için ziyaretlere başladı.

Kurtulmuş, yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda ziyaretlerine CHP Grubu ile başladı.

Saat 11.30'da başlayan ziyarette, Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş bir aya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özel açıklama yaptı.

KURTULMUŞ: USULE İLİŞKİN FİKİRLERİ ALMAK İSTERİZ

Numan Kurtulmuş, "Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar" dedi.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Diğer başkanları da ziyaret edeceğiz, hep beraber bir yol bulacağız. Anayasa tekliflerini olgunlaştırarak, önümüzdeki dönem Meclis açılışında müzakere edeceğiz. Grup olmayan partilerle de görüşeceğiz. Kararı meclis verecek."

ÖZEL: YAPILAN ANAYASAYA UYULMADI

Özel, "Açık bir müzakere ortamı olması gerektiğini söyledim. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Prensip olarak başkan olsam da partimin yetkilileriyle görüşmeden yanıt veremem. Başkanın değerlendirmesini grubumuzla değerlendireceğiz. Anayasaya uyacaksak değiştirelim. Geçen sefer de iyisi yapıldı ama yapılan anayasaya uyulmadı. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Anayasaya uymayacaksak yeni anayasaya yapsak ne olur yapmasak ne olur?" diye konuştu.

İKİNCİ DURAK DEM PARTİ

Kurtulmuş'un ikinci durağı 2 Mayıs Perşembe, saat 12.00’de DEM Parti olacak.