DEM Parti'den 'Erdoğan'a 13 maddelik talep listesi sunuldu' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 12:52

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan İmralı heyeti ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ’nın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YILLAR SONRA İLK YÜZ YÜZE TEMAS

Erdoğan-DEM Parti görüşmesi, 13 yıl sonra ilk yüz yüze temas olma özelliği taşıdı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre; DEM Parti heyetinin sürece ilişkin "13 istekte" bulunduğu iddia edildi.

Öcalan’ın tecridi kaldırılsın. İletişim özgürlüğü güvence altına alınsın. PKK’nın silahsızlandırma süreci için özel bir yasa çıkarılsın. Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi yasalarla güvence altına alınsın. Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanun Teklifi hazırlansın. Hasta tutuklular salıverilsin. Barış süreci için Meclis’te özel yetkili bir komisyon kurulsun. TBMM Başkanı tüm partilerle görüşerek uzlaşı metni hazırlasın. Belediyelerdeki kayyum uygulaması son bulsun. Cezaevindeki belediye başkanları serbest bırakılsın, tutuksuz yargılansın ve göreve iade edilsin. Umut hakkı yasa teklifleri gündeme alınsın. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın. Yürürlükteki Terörle Mücadele Kanunu değişsin. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka uygulamaya alınsın.

DEM PARTİ'DEN YALANLAMA GELDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti İmralı Heyeti’nin Erdoğan ile görüşmesinde ''talepler listesi sunduğuna'' yönelik haberleri yalanladı.

Doğan, ''Bazı haberlerde '13 Maddelik Talepler Listesi' olarak sunulan maddeler, DEM Parti’nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir talepler listesi sunulmuş değildir'' ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti’nin görüşmesinde bazı taleplerin sunulduğuna'' ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Doğan, şunları kaydetti:

''DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nasıl gelişeceğini değerlendirdi. Görüşme sonrası konuya dair yazılı bir açıklama yapıldı. Buna rağmen; bazı haberlerde '13 Maddelik Talepler Listesi' olarak sunulan maddeler, DEM Parti’nin çeşitli mecralarda kamuoyuyla paylaştığı talepleridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir talepler listesi sunulmuş değildir. Aylardır kamuoyunda tartışılan gündemleri ve konu başlıklarını alt alta sıralayıp, bunu da heyetimizin sunduğu bir 'Talepler Listesi' gibi yaymak doğru değildir.''