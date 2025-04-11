DEM Partili Gergerlioğlu'ndan Bakan Tekin'e mülakat sorusu: Bir hemşericilik mi var?

Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:32

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:00

Mülakat mağduru öğretmenler hak ve adalet arayışlarını 5 aydır sürdürüyor. Ek atama talepleri olan öğretmenler dün de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Mülakatta bana haksızlık yapıldı, mağdur oldum diyen arkadaşlarımızın tamamını hakkını aramaya davet ediyorum. Hukuksuzluk olduysa eğer ben de gereğini yapmaya hazırım” sözleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binası önünde nöbetteydi.

Bakan Tekin’in memleketi Erzurum’da ayrıcalık yapıldığını ifade eden öğretmenleri, milletvekilleri ziyaret etti. İYİ Parti milletvekilleri Selcan Taşçı ve Yüksel Selçuk Türkoğlu ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ögretmenlerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir hazırladıkları komisyon ve kontenjan tablosunu DEM Partili Gergerlioğlu ile paylaştı.

'ERZURUM'DAKİ BAŞARI DİĞER İLLERDE YOK'

Gergerlioğlu bakanlık önünden Bakan Tekin’e şu sözlerle seslendi: “Arkadaşlarımız tablolarla, istatistiklerle açıklıyorlar. Sayın Bakan bu tablolara bir baksın deriz. Bunun karşısında sayın Bakan ne diyecek? Ben bir milletvekili olarak merak ediyorum. Bir hemşericilik mi var? Erzurum’da büyük bir başarı görülmüş, diğer illerde bu yok. Mağduriyet yaşatmayın, adaleti sağlayın"