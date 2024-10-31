DEM Parti'den Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyuma tepki: Operasyonu gerçekleştiren irade Saray'ın ta kendisidir

Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:29

Güncelleme: 31.10.2024 - 15:49

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına karşı Esenyurt'ta basın açıklaması yaptı.

Hatimoğulları ''Sandık iradesine dün yine bir operasyon çekilmiştir. Bizler bu operasyona halkın iradesine operasyona karşı mücadele edeceğiz'' dedi.

Tülay Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı:

''Dün atanan kayyım yok hükmündedir. Ahmet Özer bu ülkenin gururudur. Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanına düzmece bir iddianameyle gözaltı gerçekleştirdiler. Bu noktaları çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. Bu Ankara'daki Saray'dakinin ta kendisidir.

Halkın iradesi gasp edilmiştir. Bugün sözüm ona iç barış diyenler dün Esenyurt'a düzenlenen operasyonla iç barışa darbe vurmuşladır.

Kayyım rejimine karşı duyarlı yurttaşlar olarak yarın başka bir belediyeyi hedeflemesinler diye tek vücut olma zamanıdır. Demokrasiyi, iç barışı hep birlikte talep etme zamanıdır."''