DEM Parti'den Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:48

Güncelleme: 31.10.2024 - 11:23

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, milletvekilleri ve MYK'si bugün İstanbul'da olağanüstü toplanma kararı aldı.

Partinin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması ve Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanması, halkın iradesine yönelik açık bir darbedir, halk iradesinin gaspıdır. Bu tutum yerel demokrasiyi ve yerel iradeyi yok saymaktır. Bu hukuksuzluğa ve siyasi darbeye karşı sessiz kalmayacağız!

Yarın, Eş Genel Başkanlarımız, MYK Üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte İstanbul’da olacağız. Demokrasiye ve halkın söz hakkına hep birlikte sahip çıkacağız.''

BELEDİYEYE YÜRÜYÜŞ

Edinilen bilgiye göre bugün saat 13.00'te DEM Parti heyeti, Esenyurt Meydanı'nda toplanarak belediyeye yürüyecek. DEM Parti, saat 16.00'da CHP’nin yaptığı çağrı üzerine Esenyurt Belediyesi önünde olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bütün İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne çağırmıştı.