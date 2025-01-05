DEM Parti'den 'Gülistan Doku' mesajı: Adalet sağlansaydı Rojinler, Narinler yaşıyor olacaktı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kaybolmasının üzerinden 5 yıl geçen Gülistan Doku ile ilgili "Bugün Gülistan için adalet sağlansaydı Rojinler, Narinler yaşıyor olacaktı. Gülistan’ın, Rojin’in akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti'den 'Gülistan Doku' mesajı: Adalet sağlansaydı Rojinler, Narinler yaşıyor olacaktı
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ANKA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:20

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hatimoğulları, yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku nerede? Tam 5 yıldır bu soruyu soruyoruz. Gülistan Doku, dört bir yanı kameralarla çevrili Dersim'de kaybedildi. Gülistan’ı karanlıkta bırakanları biliyoruz, failleri tanıyoruz. Bugün Gülistan için adalet sağlansaydı Rojinler, Narinler yaşıyor olacaktı. Gülistan’ın, Rojin’in akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz."


Etiketler: #Dem Parti #Gülistan Doku

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