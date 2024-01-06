Gülistan Doku 4 yıldır kayıp: 'Etkin soruşturma yürütülmedi'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:02

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:03

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Genç Feministler Federasyonu, Doku'dan haber alınamayışının dördüncü yılında “Gülistan Doku’yu Bulacağız Failleri Aklatmayacağız” başlığıyla Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde bir eylem yaptı. Kadınlar, "Gülistan nerede" sloganları attı.

Burada konuşan Genç Feministler Federasyonu Temsilcisi Güneş Akşahin, "Gülistan'ın ailesi tüm yetkililerin kapısını tek tek çaldı, yetkililer ailesine “Gülistan’ı bulacaklarına” dair sözler verdi. Dört yıldır bu sözlerin hiçbirinin yerine getirildiğini görmedik" dedi.

Yetkililere sorularının olduğunu belirten Akşahin, "Olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra kamuoyu baskısı ile gözaltına alınan Zaynal Abarakov ardından jet hızıyla serbest bırakıldı. Dört yıldır tüm kamera kayıtlarına, mesajlaşmalara, Gülistan’ın arkadaşlarının tanık ifadelerine ve Zaynal Abarakov’un çelişkili ifadelerine karşın neden dosyada baş şüpheli yokmuş gibi davranılıyor? Zaynal Abarakov korunuyor mu? İlk zamanlar önemli olacak delillerin üzerine savcı gitseydi, Gülistan bugün bulunmuş olabilirdi" dedi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Süreç boyunca etkin bir soruşturma yürütülmediğine dikkat çeken Akşahin, "Vatandaşın ihbarı sonucu Gülistan Doku’nun beyaz bir araca zorla bindirildiği görülüyor. Bu konunun neden üzerine hiç gidilmedi? Geçtiğimiz kasım ayında Gülistan’ın zorla bindirildiği aracın soruşturma başladığında şehir dışına çıkarıldığı ortaya çıktı. Dört yıldır deliller ortaya çıkarken Gülistan hala bulunmadı çünkü bu saydığımız hiçbir delil dikkate alınmadı ve etkin soruşturma yürütülmedi. Ama bizler bütün bu şüphelerin peşine düşeceğiz, Gülistan Doku bulunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.