Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:25

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:25

DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı uzun süredir tartışılan Başak Demirtaş, yazılı açıklama yaptı. Aday olmayacağını duyuran Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İBB adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. Gazeteci Barış Yarkadaş, DEM Parti'den Celal Fırat'ın adının öne çıktığını söyledi. Peki, DEM Parti'li Celal Fırat kimdir? Celal Fırat kaç yaşında, nereli?

CELAL FIRAT KİMDİR?

Celal Fırat 1975 yılında Malatya'da doğdu. İlköğrenimini Malatya'da, lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2012 yılından itibaren, Garip Dede Cemevi Başkanıdır.

14 Mayıs 2023 seçimleri sonucuna göre HEDEP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.