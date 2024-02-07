Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:20

Güncelleme: 07.02.2024 - 14:20

DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağı uzun süredir tartışılan Başak Demirtaş, yazılı açıklama yaptı. Aday olmayacağını duyuran Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İBB adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. Gazeteci Barış Yarkadaş, DEM parti'den Ali Kenanoğlu'nun adının öne çıktığını söyledi. Peki, DEM Parti'li Ali Kenanoğlu kimdir? Ali Kenanoğlu kaç yaşında, nereli?

ALİ KENANOĞLU KİMDİR?

Ali Kenanoğlu, 1971 yılında Tokat'ta doğdu. Alevilerin en köklü Ocaklarından Hubyar Sultan Ocağı mensuplarındandır. "Hubyar Sultan Ocağı ve Beydili Sıraç Türkmenleri" isimli bir araştırma kitabı ve çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Hubyar Sultan Derneği, Hubyar Vakfı ve Alevi Bektaşi Federasyonu kurucusudur.

Çeşitli Alevi federasyonlarında yöneticilik yaptı. Evrensel Gazetesinde köşe yazarlığı görevinde bulundu ve Alevilik ve güncel siyasi konular ile ilgili köşe yazıları yazdı. İlk olarak 7 Haziran 2015 yılında 25. Dönem İstanbul Milletvelili olarak parlamentoya girdi. İkinci defa ise 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.