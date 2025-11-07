DEM Partili Cengiz Çandar'dan 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Tahliyesi önümüzdeki günlerde, belki de saatler içinde olabilir'

DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, Spot Basın Kooperatifi adlı YouTube kanalında gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemiyle ilgili konuştu.

Çandar, dün gece Ankara'da belli çevrelerle temasta olduğunu belirterek, "Demirtaş'ın tahliyesi konusunda benim aldığım izlenim, bendeki algı, -ki bana özgü bir durum olduğunun kanısında değilim- bu tahliyenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği yönünde" dedi.

Çandar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'nın ettiği 'yargı devleti' sözünü bazı AK Partili meslektaşlarla da yarı şakayla konuştum. 'Türkiye bir hukuk devleti' diye tercüme etmek daha doğru olur dedim. 'İstiklal Mahkemeleri de yargıydı, Yassıada Mahkemeleri de yargıydı' dedim. Türkiye'de yargının çok iç açıcı bir görüntüsü ve performansı yok, hele dün bazı gazeteci meslektaşlarımıza yönelen nezaret işlemlerini düşününce, 'yargı' denilince 'hukuk yerine gelecek' gibi bir algı uyanmıyor.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerini 'Türkiye hukuk devletidir' diye tercüme edersek, Demirtaş'ın durumu teknik olarak şu anda Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne AİHM kararının uygulanması kanalı olarak söylenmiş bir söz gibi.

AİHM'in kararı, AİHS'in 18. maddesine atıfla alınmış. Dolayısıyla bütün davayı ortadan kaldıran bir durum. Yapılacak şey bu kararın uygulanması ve tahliyenin sağlanması. Kararın uygulanmasının aracı olarak da bu kararın söz konusu mahkemeye gelmesi ve oradan uygulama alanı bulması anlamında... Dolayısıyla Demirtaş'ın tahliyesini önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde beklemek gerekiyor. Bu konuda iyimser olmakta yarar var."

NE OLMUŞTU?

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında, Demirtaş'ın Kobani Davası bağlamında tekrar tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu. Adalet Bakanlığı, dosyanın AİHM'in Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. AİHM ise söz konusu talebi reddetmişti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Demirtaş'ın avukatları AİHM'in ihlal kararının kesinleşmesinin ardından tahliye başvurusunda bulunmuştu.

Gelişmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisine yöneltilen soru üzerine Demirtaş'ın hukuki olarak sonuca ulaştığını belirterek, "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" demişti.

AKP grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" demişti.