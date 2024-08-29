DEM Parti'li Gergerlioğlu, Eğirdir Gölü'ndeki çekilmeye işaret etti

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde gereken temizliğin yapılmadığını, gölün neredeyse "ölmek" üzere olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:56
DEM Parti'li Gergerlioğlu, Eğirdir Gölü'ndeki çekilmeye işaret etti
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklık nedeniyle Eğirdir Gölü'nde yaşanan sorunlara dikkati çekti.

Eğirdir'de yaşayan vatandaşlardan şikayetler aldıklarını aktaran Gergerlioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eğirdir Gölü'nün temizliği için hazırladığı eylem planını anımsattı.

Gergerlioğlu, "Eğirdir Gölü son yıllarda kirlenmeye başladı. Gereken temizlik yapılmadı, göl sahipsiz kaldı. Göl kurumadan önce neredeydiniz? Kaç yıldır gölde sular çekiliyor. İş işten geçti, göl neredeyse öldü, kaç yıldır gölün suyu çekiliyor. Göl ölmüş, suni teneffüs yapıyorsunuz." dedi.


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