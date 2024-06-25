DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit kürsüden 'Kürtçe' seslendi: 'Ben içinizdeki Kürt vekillere sesleniyorum'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 19:13

Güncelleme: 25.06.2024 - 19:14

TBMM Genel Kurulu'nda 20 Haziran gecesi Diyarbakır ve Mardin sınır köylerinde başlayan, 15 kişinin hayatını kaybettiği yangın gündeme getirildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, yangın esnasında valilik belediye başkanlarını yangın koordinasyonuna dahil etmediğini söyleyerek AKP'li vekillere tepki gösterdi.

Konuşmasının sonunda Koçyiğit, AKP kürsüsüne dönerek, 'Ben içinizdeki Kürt vekillere sesleniyorum' dedi ve 'Kurmê darê ji darê ye (Ağacın kurdu kendi içindedir)' ifadelerini kullandı. O sırada MHP'nin Meclis Başkanvekili Celal Adan Koçyiğit'in mikrofonunu susturdu.

"KÜRT HALKINA 'ÖLÜN' DİYENLER VAR"

Koçyiğit'in meclis kürsüsünde yaptığı konuşmanın bir bölümü şu şekilde:

"Senin Valin kimdir, benim vekilim arıyor telefona çıkmıyor? Kriz Koordinasyon kruuyorsun, benim milletvekili arkadaşımı, belediye başkanımı niye dahil etmiyorsun? Yerel yönetim değil mi?

Sosyal medyada akşama kadar Kürt halkına 'Ölün, yanın' diyenler var. Milyonlarca cumhuriyet savcısı sizin emrinizde, bir tane soruşturma açtınız mı?"

"İFTİRALAR HEMEN ORTALIĞA SAÇILMIŞTIR"

AKP Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, geçen hafta Mardin ve Diyarbakır'da çıkan yangın felaketini anımsatarak, yangının Mazıdağı'nda ilerlediğinin tespit edildiğini, ilk anda araç ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini anlattı.

Yangının can kayıpları ve yaralanmalara yol açtığını hatırlatan Kılıç, kesin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili sosyal medya başta olmak üzere çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmalar hemen ortalığa saçılmıştır. En çok üzüntü duyduğumuz konu ise medeniyetlerin beşiği, dünyanın hoşgörü başkenti olarak gösterilen Mardin'imizde taziyeye gelen insanlara karşı, vatandaşları provoke eden kişilerin örgütlü bir şekilde dışardan getirilerek halkın huzurunu kaçırmaya çalışmaları oldu. İnancımız ve kültürümüz gereği taziye yerinde edebiyle, usulüyle sessiz bir şekilde oturulur ve vefat edenler için dua edilerek taziye sahiplerinin acısına ortak olunur. Mardin'imizin kültüründe, taziyeye gelene tepki göstermek gibi ahlak dışı eylemler yer bulmamıştır ve yer bulmayacaktır. Başta taziye sahipleri olmak üzere taziyeye gelen sağduyulu halkımız da bu provokasyonculara gereken cevabı vermiş; taziye sahipleri üzüntülerini ve mahcubiyetlerini Sayın Vali'mize iletmişlerdir."

Daha sonra DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş ile AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu arasında "Şerefsiz" tartışması yaşandı ve oturumuna 15 dakika ara verildi.