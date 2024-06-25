Saplanan demir parçaları ile yoluna devam etti!

Aksaray'da kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü, aracına saplanan demir parçalarıyla yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:27
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Kaza, saat 02.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 

Direğin demir parçalarının bir kısmı, aracın ön bölümüne saplandı. Bu durumu aldırış etmeyen sürücü, aracına saplanan demir parçalarıyla yoluna devam etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 

Mahalle sakinlerinin, durumu polise bildirmesi üzerine yola devrilen direk, başka kazalara yol açmaması için olay yerinden kaldırıldı.

Polis, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 


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