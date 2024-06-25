Saplanan demir parçaları ile yoluna devam etti!
Aksaray'da kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü, aracına saplanan demir parçalarıyla yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Direğin demir parçalarının bir kısmı, aracın ön bölümüne saplandı. Bu durumu aldırış etmeyen sürücü, aracına saplanan demir parçalarıyla yoluna devam etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Mahalle sakinlerinin, durumu polise bildirmesi üzerine yola devrilen direk, başka kazalara yol açmaması için olay yerinden kaldırıldı.
Polis, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- İstifa ettiğini duyurdu
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu