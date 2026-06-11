DEM Partili Koçyiğit'ten 'mutlak butlan' açıklaması: 'Partilerin yargı eliyle dizayn edilmesine bugün de karşıyız'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine "atanan" tepki göstererek siyasal partilerin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı çıktıklarını ifade etti.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başta CHP'deki mutlak butlan kararı olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin taslak metninin bazı mecralarda yer aldığını belirten Koçyiğit, teklifle kadın haklarına müdahale edildiğini, çocukların "suçun ve cezanın konusu" yapılmaya çalışıldığını, basın ve dijital mecraların sınırlandırıldığını, temel hak ve özgürlüklerin "budanmaya çalışıldığını" ifade etti.

SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİNİN İPTALİ

Koçyiğit, "Siyasallaşmış bir yargı ve tamamını ceza mantığı üzerinden almış bir hukuk rejiminin inşa edilmeye çalışıldığını bize gösteriyor. Burada adaletin olmadığını ifade etmek gerekiyor" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "süresiz nafaka" düzenlemesini iptal etmesine ilişkin kararını eleştiren Koçyiğit, "Bu tartışmayı kadınlar açısından değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz, burada kadınların boşanma süreçlerini zorlaştırmaya çalışan, kadını şiddet yaşadığı evlilik bağının içinde kalmaya zorlayan, boşandıktan sonra yoksulluğa düşmesine yol açabilecek çok yapısal bir değişime gidiliyor. Bu, kadının bağımsızlığına, boşandıktan sonra yaşamını idame ettirmesine dönük bir müdahaledir" ifadesini kullandı.

Ailenin bakım yükünün kadının üzerinde olduğunu belirten Koçyiğit, bu yükün hafifletilmesi için kamunun çalışma yapmadığını belirtti.

DEM Partili Koçyiğit, nafakanın süresiz olarak uygulanmadığını, süreyle sınırlı olduğunu, "ömür boyu nafaka ödediğini söyleyenlerin manipülasyon yaptığını" dile getirerek şunları söyledi:

"Sosyal devletin yükümlülüklerini yerine getirmediği koşullarda, kadınlara özel bir politikanın, boşanmış kadınlar açısından özel istihdam politikalarının ve özel koruma mekanizmalarının hayata geçirilmediği bir ortamda, gelip gidip nafakayı gündem yapmak ve üstelik de ödenmeyen ve tahsil edilmeyen nafakayı gündem yapmak tam da kadın karşıtı politikaların ete kemiğe bürünmüş halidir."

YARGI SİYASAL MÜCADELENİN MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ

İstinaf mahkemesinin CHP ile ilgili verdiği "mutlak butlan" kararını değerlendiren Koçyiğit, "Türkiye'de son yıllarda yaşanan birçok gelişme gibi CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı da yargının siyasal mücadelenin merkezine yerleştirilmesi tartışmalarının en çarpıcı örneklerinden birisini oluşturuyor" dedi.

Meselenin CHP'nin değil, "seçim sisteminin güvenceden yoksun olması meselesi" olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Koçyiğit, "Biz DEM Parti olarak, dün kayyımlara, seçilmişlerin görevden alınmasına, halk iradesine yönelik her türlü müdahaleye, gasba karşı çıktığımız gibi bugün de siyasal partilerin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

Koçyiğit, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.