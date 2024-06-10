DEM Partili Koçyiğit'ten iktidara Hakkari ve Tatvan tepkisi: 'Mücadelemizi yürüteceğiz'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:03

Güncelleme: 10.06.2024 - 19:03

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak tutuklanmasına ilişkin konuşan Koçyiğit, "Ayın 13'ünde Hakkari'de, 14'ünde de Mersin'de mitingler gerçekleştireceğiz. Kayyum atama kararı geri alınıncaya kadar mücadelemizi yürüteceğiz" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indiren Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatılmasını tepki gösteren Koçyiğit, "Hangi kanuna göre bu soruşturma başlatıldı? Hangi kanunda siyasi rakibinin fotoğrafını asmak, indirmek suç?" diye sordu.

HUBUBAT FİYATINA TEPKİ

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan hububat alım fiyatlarını eleştiren Koçyiğit, çiftçinin üretimden el çekmesine neden olan bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Çiftçi borçlarının 700 milyar liraya yaklaştığını söyleyen Koçyiğit, AKP'nin çiftçinin üretim ısrarını yok etmek için çalıştığını belirtti.

Çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ürünlerini satmak istediklerinde randevu alamadığını ifade eden Koçyiğit, depolama maliyetleri yüzünden çiftçilerin ürünlerini hızlı bir şekilde ellerinden çıkardığını dile getirdi.

Koçyiğit, "Çok hızlı bir şekilde hububat alım fiyatlarının revize edilmesi, bu ülkenin stratejik tarım planının ortaya konulması, özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçiler ve üreticiler için bir destek paketinin açıklaması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'YENİ MÜFREDAT' YORUMU

AKP'nin hazırladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Koçyiğit, "Bu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin müfredat programı; tam olarak mevcut AKP-MHP ittifakının biatı ve itaatı merkeze alan yeni bir nesil yetiştirme projesi" yorumunu yaptı.

Programın içeriğinin "asimilasyoncu, dinsel inancı araçsallaştıran, bilim dışı, cinsiyetçi" ögeler ve konulardan oluştuğunu iddia eden Koçyiğit, "Çok kimlikli, çok dilli Türkiye gerçeğine aykırıdır" diye konuştu.

TAHİR ELÇİ DURUŞMASINA ÇAĞRI

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşmasının 12 Haziran'da gerçekleşeceğini söyleyen Koçyiğit, "Türkiye'deki vicdan sahibi herkesi, bu cinayetin karanlıkta kalmaması ve bir dönemin aydınlatılması için orada olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.