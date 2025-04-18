DEM Partili Önder’in sağlık durumunun süreci etkilemeyeceği düşünülüyor: AKP kurmayları, İmralı sürecine ilişkin kararlı

Yayınlanma: 18.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 04:00

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan İmralı sürecinde AKP’nin “çekimser” tavır aldığını gazetemiz gündeme getimişti. AKP’li kurmaylar, artık sürece ilişkin net ifadeler kullanıyor. “Terörsüz Türkiye” vurgusu yapan AKP kaynakları sürecin kararlılıkla yürütüleceğini vurguluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı heyetinin cuma günü yapılması beklenen görüşmesi, heyette yer alan DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenirken; Önder’in rahatsızlığının süreci yavaşlatmayacağını söyleyen kurmaylar, “Sırrı Bey de durum ne olursa olsun bu sürecin sekteye uğramamasını ister” yorumunu yapıyor.

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunarak başlattığı İmralı sürecinde AKP “çekimser” bir politika izlediğini gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirdi. Söz konusu politika, AKP’nin seçmen nabzını yoklaması olarak değerlendirildi. Meclis’te bulunan tüm partilerin katıldığı bir çalışma grubu ya da komisyon kurulması gerektiğine ilişkin tartışmalara da mesafeli yaklaşan AKP kanadından “Önce silahlar bırakılsın” açıklamaları geldi. Ancak DEM Parti’nin İmralı heyetinin Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından AKP’li kurmayların söylemleri değişti.

'TARİHİ BİR SÜREÇTEYİZ'

AKP kaynakları, sürecin mutlaka başarıya ulaşacağını ve barışla taçlanacağını dile getiriyor. Son olarak İmralı heyetinde yer alan DEM Parti İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı da “Süreç aksar mı?” sorusunu beraberinde getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı heyetinin bugünkü görüşmesi de Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelendi. Cumhuriyet’in ulaştığı AKP kaynakları, sürecin Türkiye’yi ilgilendirdiğini, kişilere bağlı olmadığını ve kararlılıokla yürütüleceğini ifade etti. AKP’li bir kurmay da “Sırrı Bey de durum ne olursa olsun bu sürecin sekteye uğramamasını ister. Tarihi bir sürecin en önemli aşamasındayız” yorumunu yaptı.