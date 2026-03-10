DEM Partili Tuncer Bakırhan: 'Viledalı analistler' bir anda ekrana çıkıyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Bakırhan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İran’a saldırının 11. günündeyiz. Ortadoğu’nun semaları füze, savaş uçağı ve dronlarla kaplı. Ortalık toz duman.

Bu toz duman içinde iki şeyi görüyoruz. Birincisi; dünyanın neresinde olursa olsun bir rejimi güçlü yapan şey ne füzeler ne de savaş uçaklarıdır. Bir devleti güçlü yapan, aslında halkından aldığı rızadır. Halk devlete, rejime, iktidara ne kadar rıza gösterirse, arkasında ne kadar durursa, bir ülkenin o kadar gücü vardır.

İran’da rejim bir türlü bu gerçeği anlamadı. Halktan, halklardan ve inançlardan rıza almak yerine varlığını topa tüfeğe yatırdı. Kadınların her türlü özgürlüğünü yasakladı. Ekonomiyi yönetemedi. Kimliklere özgürlük tanımadı. Her gün onlarca Kürdü ve muhalifi idam etti. İran halkıyla ilişkisinde zulüm ekti, şimdi öfke biçiyor.

"SAVAŞ BÜYÜDÜKÇE SINIRLAR DEĞİL, ACILAR GENİŞLİYOR"

İkinci gerçek ise şudur: Dış müdahalelerle bir ülkede rejimi değiştirmek, o ülkeye demokrasi ve mutluluk getirmez. Bu savaştan çıkarabileceğimiz en önemli iki başlık budur.

Bir ülkeye demokrasi ve refah gelmesinin yolu, halkın öz mücadelesinden geçer. Savaş büyüdükçe sınırlar değil, acılar genişliyor; küresel ve bölgesel güçler tepişirken halklar eziliyor. Dış müdahaleler son bulmalı, inkârcı rejimler de değişmeli. Sadece dış müdahalelere karşı değiliz; bu inkârcı rejimin değişmesinden de yanayız.

İşte sizlerin huzurunda meseleye nasıl yaklaştığımızı bir kez daha çok açık biçimde ortaya koyduk. Ama Kürtlerin, Kürt örgütlerinin ve partimizin bu yaklaşımı bilinmesine rağmen, ısrarla Kürtlere akıl vermeye çalışanlar var. Çünkü Kürtleri söz kurabilen, siyaset yapabilen, strateji geliştirebilen ve en önemlisi de kendi geleceği hakkında karar verebilen bir halk olarak görmüyorlar.

"VİLEDALI ANALİSTLER BİR ANDA EKRANA ÇIKIYOR"

Bakın, dünyanın neresinde bir mermi patlasa gözü Kürtleri arayan viledalı analistler bir anda ekrana çıkıyor. Bir anda, andıç gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu vurguyu özellikle yapıyorum: Kendini Kürtlerin hamisi sanan siyasetçiler, Kürtlere akıl vermeyi meslek edinmiş o viledalı analistler artık şu tür cümleleri kurmaktan vazgeçsin: “Kürtler artık dış güçlerin kendilerine bir faydası olmadığını anlamalı… Kürtler kart olarak kullanılmaya izin vermemeli…

Bu boş hamaset ile gerçeği perdelemeyi bırakın, Kürtlere akıl vermekten vazgeçin. Ne desek sözlerimizi başka bir yana çekmeye çalışan, had bildiren bir kesim var.

Bu bir avuç insanı bir yere bırakalım. Yaygara koparanların gürültüsüne bakmayın. Bugün, görülmek istenmeyen, çarpıtılan, üstü örtülen bir hakikati burada konuşacağız. Sorular soracağız, yanıtlarını birlikte arayacağız.

"DÜNYA NEDEN SÜREKLİ KÜRTLERİ KONUŞUYOR?"

Son bir haftadır tüm dünya Kürtleri konuşuyor, odak İran. Bir ay önce de dünya Kürtleri konuşuyordu, odak Suriye’ydi. Dünya neden sürekli Kürtleri konuşuyor? Bölge devletleri buna ciddi bir cevap aramalı. Biraz düşünmeli, biraz tefekkür etmeli. Bölgede her altüst oluşta gözler sürekli bir halkta ise ortada bir sorun yok mu? Kürtlerin bu kadar gündem olmasının, dünyanın her köşesinde konuşulmasının sebebi nedir?

Şapkanızı önünüze koyun. Eğer Kürtler yaşadıkları ülkelerde eşit ve özgür yurttaşlar değilse, kimliksiz, baskı ve zulüm altında yaşıyorsa elbette Kürtler konuşulacak. İran’da neyi konuşacağız? Tabii ki kimliksiz Kürtleri konuşacağız.

İşin en acıklı yanı şu: Kürtleri kullanılmakla itham edenler, yüzyıldır inkâr ve asimilasyon politikalarıyla Kürtleri görmezden geldiler. Kürtler bugün konuşuluyorsa bunun sorumlusu Sykes-Picot Anlaşması ve bölge devletleridir."