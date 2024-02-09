DEM Parti'nin İstanbul adayları belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün yaptığı basın açıklamasında 40 il ve 16 büyükşehir adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) il ve ilçe adayları belli oldu. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
Doğan'ın açıkladığı il ve büyükşehir adayları şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Meral Danış Beştaş – Murat Çepni
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun
Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Devrim Demir - Ahmet Türk
Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan
Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa
Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır
Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Gamze Toprak – Suat Başaraner
Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım
Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Engin Güleser – Emine Melis Tantan
Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç
Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
İnci Aydın – Hasan İlten
Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş
Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan
Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanı
Remziye Erener – İhsan Sarıyar
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç
Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanları
Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim
Ağrı Belediye Eş Başkan Adayları
Hazal Aras - Memet Akkuş
Batman Belediye Eş Başkan Adayları
Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün
Bitlis Belediye Eş Başkan Adayları
Sümeye Kızıltepe - Enver Barin
Hakkari Belediye Eş Başkan Adayları
Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır Belediye Eş Başkan Adayları
Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş
Kars Belediye Eş Başkan Adayları
Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı
Siirt Belediye Eş Başkan Adayları
Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi
Bolu Belediye Eş Başkan Adayları
Birsen Baş - Veli Saçılık
Yalova Belediye Eş Başkan Adayları
Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı
Çanakkale Belediye Eş Başkan Adayları
Canan Aytaç - Çetin Avcı
Sivas Belediye Eş Başkan Adayları
Semiha Şahin – Cemal Pir
Erzincan Belediye Eş Başkan Adayları
Elmast Tolmaç – Birhat Onuk
Uşak Belediye Eş Başkan Adayları
Azize Karadağ - Ahmet Ak
Artvin Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Biçer – Levent Serhan
Edirne Belediye Eş Başkan Adayları
Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
Giresun Belediye Eş Başkan Adayları
Feride Kızgit – Ümit Bozan
Kırıkkale Belediye Eş Başkan Adayları
Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
Kırklareli Belediye Eş Başkan Adayları
Arzu Fırat – Adnan Aydın
Kırşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Kadriye Turan – Cemil Akkaş
Yozgat Belediye Eş Başkan Adayları
Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
Zonguldak Belediye Eş Başkan Adayları
Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
Tokat Belediye Eş Başkan Adayları
Dilber Demir – Reşat Yıldız
Sinop Belediye Eş Başkan Adayları
Filiz Yalçın – Erol Aydemir
Rize Belediye Eş Başkan Adayları
Nurettin Aydın – Semanur Akar
Niğde Belediye Eş Başkan Adayları
Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
Nevşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
Kütahya Belediye Eş Başkan Adayları
Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
Kastamonu Belediye Eş Başkan Adayları
Hatice Uçar – Yakup Akyol
Gümüşhane Belediye Eş Başkan Adayları
Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin
Çankırı Belediye Eş Başkan Adayları
Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
Burdur Belediye Eş Başkan Adayları
Fatma Arslan – Tamer Kaş
Bayburt Belediye Eş Başkan Adayları
Tülay Kılınç – Recep Özmen
Bartın Belediye Eş Başkan Adayları
Leyla Danış – Kemal Eroğlu
Bilecik Belediye Eş Başkan Adayları
Züleyha Çengel – Ömer Ege
Karabük Belediye Eş Başkan Adayları
Emine Kaya – Adnan Aksu
Isparta Belediye Eş Başkan Adayları
Meral Karakuş – Nizam Aktepe
Afyonkarahisar Belediye Eş Başkan Adayları
Zehra Yalçın – Sezer Erikli
Amasya Belediye Eş Başkan Adayları
Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç
Düzce Belediye Eş Başkan Adayları
Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
Aksaray Belediye Eş Başkan Adayları
Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ
Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayları
Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan
Cihanbeyli Belediye Eş Başkan Adayları
Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci
Kulu Belediye Eş Başkan Adayları
Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt
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