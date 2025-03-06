DEM’in yasa önerileri beklentiyi açığa çıkarıyor

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 04:58

İkili “ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları için koşullu salıverilme yasağı yürürlükten kaldırılıp, koşullu salıverme olanağı getirilmesi” yönünde düzenlemesini istedi. Koçyiğit ve Temelli bir diğer yasa önerisiyle ağırlaştırılmış müebbet mahkûmlarının da aynı yasa içindeki “hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesini düzenleyen” 16. madde uyarınca gerekli koşullar sağlandığı takdirde tahliye olabilmelerinin sağlanmasını talep etti.

İLK DURAK CHP OLACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan Meclis’teki partilerle tekrardan görüşme trafiğinin başlayacağını önceki gün açıklamıştı. Bu kapsamda DEM Parti heyeti 10 Mart saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edecek. Terör örgütü PKK’nin sözde çatı örgütü KCK’nin sözde yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu ise terör örgütüne yakın bir TV kanalına yaptığı açıklamada “Öcalan’ın ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu fesih, sadece fesih değildir. Bir demokratik dönüşüm olacak” dedi.