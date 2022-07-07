Demir Yumruk operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz'ın AKP'lilerle fotoğrafları ortaya çıktı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:25

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğratan firmalara karşı 29 ilde yürütülen “Demir Yumruk” operasyonu kapsamında aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da olduğu 10 kişi tutuklandı.

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, Emniyet uzun süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, suç örgütlerinin; “demir çelik sektöründe fiyat istikrarını bozduğu, tekelleşmeye çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketlerle haksız kazanç sağladıkları” belirtildi.

AKP İÇİNDE TARTIŞILAN FOTOĞRAFLAR

AKP içindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Hüseyin Eryılmaz’ın tutuklanmasının ardından parti içinde kriz yaratan fotoğraflar da ortaya çıktı.

AKP’li vekillerin tartıştığı fotoğraflarda, “Demir Yumruk” operasyonunda örgüt liderlerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Eryılmaz’ın, Ankara’daki bir lokantada, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AKP Milletvekili Fevzi Derbidek’in görüştüğü anlar yer alıyor.

Kaynaklar, fotoğraflar hakkında bazı AKP’lilerin rahatsızlıklarını dile getirdiğini, partililerin fotoğrafları birbirine gönderdiğini belirtti.

Fotoğraflar: Gerçek Gündem