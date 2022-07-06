Erol Evcil’in tutuklanması akıllara Sivas Demir Çelik’i getirdi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Erol Evcil (Eşrefoğlu), “kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanırken SİDEMİR dosyası yeniden konuşulmaya başlandı. Erol Evcil’in aile şirketi olarak gösterilen Sivas Demir Çelik AŞ’nin (SİDEMİR) yönetim kurulunda Salih Evcil, Ayten Evcil ve Fırat Ardıç gibi isimler vardı. Evcil’in yönetiminde bulunan Sivas Demir Çelik’teki yaşanan usulsüzlükleri CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhuriyet’e anlattı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 2015’te fabrikada yaşananları gündeme getirdiğini vurgulayan Karasu, “İktidar Türkiye’nin en önemli sektörünü mafyanın eline bıraktı. Şimdi sanki buradaki usulsüzlükler alenen yaşanmamış gibi ‘çok gizli operasyon’ havası oluşturuluyor” dedi.

Karasu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruyu yöneltti: “Fabrika, iki şirket arasında hülleye konu olurken neden sessiz kaldınız?” Yine Sivas Demir Çelik’te emeği olan yüzlerce işçi, aylardır maaş alamıyor. Yıllardır ifade etmemize rağmen iktidar göz göre göre kamunun zarara uğratılmasına sessiz kalmıştır” diye konuştu.

İKTİDAR-MAFYA HESAPLAŞMASI

CHP’li Karasu sözlerini şu şekilde devam ettirdi: “Ben burada bir iktidar-mafya hesaplaşması ve güç dengelerinde yeniden şekillenme görüyorum. Sedat Peker’in ifşalarından sonra Kuzey Kıbrıs’ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı öldürülmüştü. Falyalı cinayetinde tutuklanan Veysel Sare ve Musa Çiçek’i Kıbrıs’a Erol Evcil’in koruması Cengiz Şener’in gönderdiği iddia ediliyor. Falyalı cinayetindeki en önemli odak olduğu iddia edilen Evcil, şimdi ‘Demir Yumruk’tan’ tutuklandı.”

Falyalı’ya koruma sağladıkları iddia edilen ve “Sarallar Çetesi” olarak bilinen gruba da geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendiğine dikkat çeken Karasu, “Her iki operasyonun ortak noktası ise Alaaddin Çakıcı” dedi. Karasu, nedenini ise şu şekilde açıkladı: “Çakıcı Kıbrıs’ta otel işine girerek Sarallar’a bir nevi rakip olmuştu. Yine aynı Çakıcı, kendi ifadesiyle ‘tekneme gelip Evcil’i öldürmek istediklerini söyleyen gruba benim ondan alacağım var dedim’ diyerek engel olduğunu iddia etmişti.” CHP’li vekil, “Halil Falyalı öldürüldü, Sarallar Çetesi’ne operasyon düzenlendi. Kıbrıs’ta milyarlarca dolarlık pasta için birilerinin önü açıldı. Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu bilinen Erol Evcil’in en az 25 milyar TL’lik soygununa göz yumuldu, ardından operasyon düzenlendi. Şimdi buradaki rantın adresinin değişeceğini tahmin etmek zor değil” dedi. Karasu, “Evcil’e Türkiye’nin en önemli fabrikalarını peşkeş çektiler, şimdi de iç hesaplaşmalarıyla operasyon düzenlediler. Burada yaşananlar ikinci Susurluk vakasıdır” dedi.

Evcil’in avukatının kamuoyuna yansıyan açıklamasında, “Hayatı boyunca devletin bilgisi dahilinde, milletinin ve vatanının yanında hizmet etmek için varını yoğunu ortaya koymuştur” denildi.