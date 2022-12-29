Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki: 'Bu tipler her kademede'

29 Aralık 2022 Perşembe, 13:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde geçen günlerde ikili görüşme gerçekleştirdi.

AKP'nin Tuzla Belediyesi meclis üyesi Türel Ağyol, iki liderin görüşmesi sırasında basına servis edilen fotoğraf için ağır itham içeren ifadeler kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajıyla Akyol'un hakaretine tepki gösterdi.

Demirtaş paylaşımında, "Mesele Meral Hanım ile Kemal Bey’e yapılan ağır hakaretin çok ötesinde. Muhalefete hapis, kayyum, ihanet suçlamaları, parti kapatma… Ve bu tipler de ülke yönetiminin her kademesinde. Taşları bağlayıp itleri salmak tam da budur işte" ifadelerini kullandı.