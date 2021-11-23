Demirtaş'tan dikkat çeken Erdoğan yorumu: Suça ortak olmamak için destek verilmeyecek

23 Kasım 2021 Salı, 09:58

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı TV’nin sorularını yanıtladı.

HELALLEŞME TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısını bir niyet beyanı ve ilk adım olarak önemli bulduğunu belirten Demirtaş, iktidar ve yakın çevresinden gelen açıklamaları provokatif bulduğunu ve dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

“Türkiye'ye özgü bir yüzleşme süreci hayata geçirilebilir. Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar bu konunun uzmanlarındandır. Elbette ki, yüzleşmenin bir boyutu da Kürtleri kapsayacaktır. Ancak yaralı toplumlar sadece Kürtlerden ibaret de değildir.”

Konuyla ilgili, “Helalleşme” adlı yazısında kullandığı, “Biz de helalleşeceğiz” ifadesinin çarpıtıldığını, kendisinin Kürtler adında birilerinden özür dilediğinin zannedildiğini söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu:

“Kürt halkının devlete özür borcu yoktur. Bununla birlikte, Kürtlerin siyasi temsilcilerinin kendi eksiklikleri ve hataları nedeniyle hem Kürtlere hem de diğer kesimlere bir özür borcu vardır. Benim de yazımda açıkça belirttiğim buydu. Yoksa mağdurun egemene özür borcu yoktur, olamaz.”

‘GÜÇ ODAKLARI SUÇA ORTAK OLMAYACAK’

Selahattin Demirtaş, "Muhalefet temsilcileri Erdoğan’ın gidici olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Sizce Erdoğan gidici mi?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan rejiminin çöktüğünü, devlet içindeki güç odaklarının artık Erdoğan'a destek vermeyeceğini ve suça ortak olmayacağını savunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan rejimi çözüldü, dağıldı, bitti. Sadece uzatmaları oynuyor ve bu süre içinde de tahribat yaratmaya devam ediyor. Bence devlet içindeki hiçbir güç odağı artık Erdoğan'ın arkasında durarak ona destek olmayacak ve suça ortak olmaktan kaçınacaktır.”

Demirtaş, Erdoğan sonrası ve yeni sistem inşasında Kürtler ile HDP'nin pozisyonunu ise şöyle yorumladı:

“Partimiz mevcut ittifakların dışında konumlandığını zaten ilan etmişti. Ne seçim sürecinde ne de seçim sonrasında HDP ve Kürtler olup biteni tribünden izlemeyecektir. Aksine, siyasetin yapıcı unsuru olarak sürecin merkezinde olacaktır. 100 yıl önceki gibi, cumhuriyet adeta yeninden inşa edilirken bir kez daha Kürtlerin ve diğer kesimlerin dışlanmasına, yok sayılmasına fırsat verilmemelidir. Aksi takdirde demokrasi de gelişmez, sorunlar da çözülmez.”

50+1 TARTIŞMASI

İktidar içindeki 50+1 tartışmasını değerlendiren Demirtaş, "Sorun cumhurbaşkanının seçilme oranı değil bir bütün olarak sistemin tamamıdır" diyerek bu tartışmaya dahil olmamak gerektiğini dile getirdi.

Demirtaş, şunları söyledi:

“AKP dağılıp çöktüğü için ‘iktidarımı nasıl kurtarırım? ’ telaşıyla tartışmaya açıyor bu konuyu. Bizim işimiz AKP iktidarının nasıl kurtulacağı değil, sandığa nasıl gömüleceğini tartışmak ve bunu yapmaktır. Muhalefetin yüzde 50+1 gibi bir gündemi olmamalı.”

HDP’NİN İTTİFAK STRATEJİSİ

HDP'nin ittifaklara ve cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin politikasını da değerlendiren Demirtaş, şunları belirtti:

“HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarıp çıkarmayacağına, kimi destekleyeceğine tabanıyla birlikte HDP yönetimi karar verir. Günü geldiğinde bizlerin de görüşünü alarak, partimiz tavrını netleştirecektir. Henüz verilmiş bir karar bulunmuyor. Ben sadece AKP-MHP’nin yürüttüğü HDP’yi kriminalize etme planının ne kadar işe yaramaz ve aptalca olduğunu anlatmaya çalıştım.”

'HDP İLE DİYALOG KURMAYAN DESTEK ALAMAZ'

Millet İttifakı’nın, "HDP ile yan yana olmaktan kaçındığı" yönündeki tartışmalara Demirtaş şu yanıtı verdi:

“Kimse HDP ile yan yana oturmaya mecbur değil. HDP kimseye dayatmada bulunmuyor, kimseye şantaj yapmıyor veya yalvarmıyor. HDP’yi yok sayan, HDP ile konuşmayan, diyalog kurmayan hiç kimse, kim olursa olsun HDP’nin desteğini alamaz. HDP’nin kapıları diyaloğa sonuna kadar açık iken bunu değerlendirmemek büyük hata olur. Ama ben sağduyunun devreye gireceğine ve tüm muhalefetin seçim döneminde güçlü bir diyalog ve iş birliği zemini yakalayacağına inanıyorum. ”

HDP’NİN BAŞINA YENİDEN GEÇER Mİ?

Demirtaş, "HDP'nin başına yeniden geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

“Tabii ki siyasetten ve mücadeleden hiçbir zaman kopmadım, kopmayacağım. Benim için siyaset koltuk veya yetki demek değildir. Partimin ve halkımın vereceği her türlü görevi yürütmekten onur duyarım sadece.”

İLK ÜÇ İCRAAT

Demirtaş, "Cumhurbaşkanı seçilirse yapacağı ilk üç icraatı” ise şöyle sıraladı: