Demirtaş'tan Erdoğan'a tepki: Oy için ne din bıraktı ne iman

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘cami mitingi’ni paylaşarak “Oy için ne din bıraktı ne iman” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:37
Demirtaş'tan Erdoğan'a tepki: Oy için ne din bıraktı ne iman
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’nin açılışına katılmış, “14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?” ifadesini kullanmıştı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan konuşmaya dair bir fotoğrafı paylaşarak Erdoğan'a tepki gösterdi.

Demirtaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Camide seçim mitingi yapıyor. Konuşmasının yarısı yalan, geri kalanı da iftira, hakaret ve kışkırtma. Oy için ne din bıraktı ne iman. Bu karanlık zihniyetin, geleceğimizi kabus gibi karartmasına izin vermeyin. #YeşilSolParti”



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