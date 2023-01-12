Demirtaş'tan 'seçim' uyarısı: 'Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar'
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında uyarıda bulunarak, "Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar" dedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımında seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Uyarıda bulunan Demirtaş, "Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar" dedi.
Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:
"Merhaba arkadaşlar,
Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar.
Seçimi, demokrasiye inananlar kazanacak. Yeter ki odağı asla kaybetmeyin.
Madem seçime gidiyoruz, o halde seçime odaklanacağız."
Merhaba arkadaşlar,— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 12, 2023
Kritik dönemlerde birileri hep sis bombası atar. Etrafınızı ve hakikati görmenizi engeller, odağı kaybetmeniz için çabalar.
Seçimi, demokrasiye inananlar kazanacak. Yeter ki odağı asla kaybetmeyin.
Madem seçime gidiyoruz, o halde seçime odaklanacağız.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımları üzerine sorulan soruya karşılık, paylaşımları engellemenin yollarını aradıklarını belirtmişti. Bozdağ, bu konuda başka ülkelerde neler uygulandığı konusunda araştırmalar yapıldığı bilgisini vererek, "Arkadaşlarımız hazırlıklarını bitirince dünyaya bakıp ona göre bir karar vereceğiz" demişti.
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