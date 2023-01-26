Demirtaş'tan videolu mesaj: 'Yüzde 70'in yüzde 30'dan büyük olduğunu...'
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bir matematik profesörü, yüzde 70'in yüzde 30'dan büyük olduğunu ve iktidarın net olarak kaybettiğini söylesin de herkes rahat etsin lütfen" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Demirtaş paylaşımında bir videoyu da paylaşarak, iktidara göndermede bulundu.
Demirtaş Twitter'dan paylaştığı mesajına, "Bir matematik profesörü, yüzde 70'in yüzde 30'dan büyük olduğunu ve iktidarın net olarak kaybettiğini söylesin de herkes rahat etsin lütfen. Hatta durun, şurada söylenmişi var" notunu düştü.
Bir matematik profesörü, yüzde 70'in yüzde 30'dan büyük olduğunu ve iktidarın net olarak kaybettiğini söylesin de herkes rahat etsin lütfen. Hatta durun, şurada söylenmişi var: pic.twitter.com/cB2LnlOtio— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 26, 2023
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