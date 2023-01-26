Demirtaş'tan videolu mesaj: 'Yüzde 70'in yüzde 30'dan büyük olduğunu...'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:23

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:23

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş paylaşımında bir videoyu da paylaşarak, iktidara göndermede bulundu.

Demirtaş Twitter'dan paylaştığı mesajına, "Bir matematik profesörü, yüzde 70'in yüzde 30'dan büyük olduğunu ve iktidarın net olarak kaybettiğini söylesin de herkes rahat etsin lütfen. Hatta durun, şurada söylenmişi var" notunu düştü.