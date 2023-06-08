‘Demokrasi güçlenecek’

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

Tüzük hazırlıkları sırasında hem Kılıçdaroğlu’nun hem de parti kadrolarının talepleri olduğuna değinen Öztrak “Bütün talepler bir araya getirilerek tüzükte değişiklik yapmak için kurultay toplanacak” dedi.

Öztrak, maddelere ilişkin, “Özellikle şu, bu diyebileceğimiz bir madde yok. Bunlar da süreçte ortaya çıkar. Bunlar parti içi demokratikleşmeyi güçlendirecek maddeler olacak” ifadelerini kullandı.

