Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy görevinden istifa etti

Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:11

Güncelleme: 07.03.2024 - 17:23

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.



X (Twitter) hesabından açıklama yapan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreç içinde çalıştığım tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim."