Demokrat Partili İlay Aksoy’dan yerel seçim açıklaması: 81 ilde aday göstereceğiz

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 03:00

Muhalefet cephesinde “değişim” tartışmaları sürerken Demokrat Parti (DP) yerel seçim çalışmalarına başladı. 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçime ilişkin DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Aksoy, “81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız” dedi.

(İlay Aksoy)

‘MECLİS DE ÖNEMLİ’

Yürüttükleri çalışmalar neticesinde Ege ve Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını ifade eden Aksoy, “Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara’ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

‘İŞBİRLİĞİ OLABİLİR’ MESAJI

Yerel seçimlerde işbirliği de yapabileceklerini ifade eden Aksoy, “Seçim yaklaştıkça bu durum daha da belirginleşir. Yerel seçimlerde işbirliği yapmak daha da önemlidir. Her partinin kendi kitlesi vardır ve işbirliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz” dedi.