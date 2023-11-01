Demokrat Parti'de 'Hamas' çatlağı!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 18:09

Güncelleme: 01.11.2023 - 18:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur” sözlerinin ardından Türk siyasetinde "Hamas" tartışması başladı. Söz konusu tartışmalar, Demokrat Parti'de de kriz yarattı.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, "Hamas tereddütsüz terör örgütüdür!" açıklamasında bulunurken, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun da Twitter hesaplarından Hamas'ın terör örgütü olduğunu vurguladı.

GÜLTEKİN UYSAL: TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLAYAMAYIZ

Partide çatlak söylemlerine yol açan açıklama ise Genel Başkan Gültekin Uysal'dan geldi.

Uysal, Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamadığı ve Filistin'in haklı davasını savunduğunu ifade ederek, “Hamas’ı bir terör örgütü olarak tanımlayamayız. Endişemiz şudur; Filistin'in haklı davasını gölgeleyecek bir takım terör yaftası yapıştırılabilecek saldırılardan, bütün maruz kaldıkları hukuksuzluklara, maruz kaldıkları katliamlara rağmen imtina etmelerini bekleriz." diye konuştu.

Partideki isimlerden gelen çelişkili açıklamalar ise 'Demokrat Parti'nin ortak bir dış politikası yok mu?' sorusunu akıllara getirdi.