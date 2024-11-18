Demokrat Parti'den istifa eden Cemal Enginyurt Cumhuriyet'e konuştu!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:05

Güncelleme: 18.11.2024 - 15:34

Demokrat Parti’nin dün düzenlenen 15. Olağan Kongresi tartışmalara sahne oldu. Kongre sonucunda Genel Başkan Gültekin Uysal yeniden seçildi.

Kongreye giden süreçte İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun kongre kararının "apar topar" alındığını söyleyerek hiçbir görev almayacaklarını belirtmişti.

Bugün sosyal medya üzerinden mesaj yayınlayan partinin Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Pınarbaşı, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti.

ENGİNYURT'TAN İLK AÇIKLAMA

İstifası üzerine ilk açıklamayı Cumhuriyet'e yapan Enginyurt şunları kaydetti:

"Merkezin güçlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 30-35 bandında değişmeyen bir oy oranı var. Merkez parti ihtiyacının olduğu açık."

Partisinden bir süredir il ve ilçe düzeyinde istifalar yaşandığını belirten Enginyurt, yeni istifaların da gelebileceğini belirtti.

BAŞKA PARTİYE GEÇECEK Mİ?

Enginyurt, farklı bir partide siyaset yapıp yapmayacağına dair ise şunları söyledi:

"Şu anda eski ya da yeni başka bir partiye geçiş gibi bir durum yok. 1-2 ay Salih bey ile seyredeceğiz. Anadolu ile konuşacağız. Sonra bakacağız."

Enginyurt ve Uzun'un istifalarının ardından Demokrat Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düştü.