Demokrat Parti'de deprem: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:15

Güncelleme: 18.11.2024 - 13:40

Demokrat Parti’nin 15. Olağan Kongresi sonrası İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti.

Cemal Enginyurt, istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

"4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti'de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek Demokrat Parti'yi tanıtmak, millete sevdirmek, Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim.

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla hareketle Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı, kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik."

-Fakat aniden Demokrat Parti kongre kararı aldı, 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik.

-Dedik ki; bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz. Teklifimiz kabul görmedi, ısrarla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördük."

SALİH UZUN: İHTİYACIMIZ OLAN ÇATIYI İNŞA ETMEK ÜZERE...

DP'den istifa eden bir diğer isim olan Salih Uzun ise kararını şöyle açıkladı:

"33 yıl önce, henüz Mülkiye'de öğrenci iken girişinde Anavatan Partisi Genel Merkezi yazan kapıdan içeriyer adım attığım ilk gündem bugüne kadar, oraya veda etmek zorunda kalacağımızı hiç düşünmemiştim. Çünkü o gün Türkiye'nin demokratik birikiminin mihenk taşı ve tarihsel çatısı olan o kapı, benim için her zaman bir binadan çok daha fazlası idi. Dün üzerinde Anavantan Partisi şimdiyse Demokrat Parti yazıyorsa merkez sağı birleştirmek için kat eidlen uzun ve meşakkatli yolun sonucudur.

Anavatan Partisi'nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye'nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim. Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'ni tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiası 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım. Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi . Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılarak dikkat edilmişti. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

Sözün kısası, genjel başkanlığa kadar her kademe görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum.

Çünkü Türkiye'nin geleceği, uçlara savrılan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır. Merkez zaruridir, Makul mümkündür. Başaracağız".

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