Demokrat Partili Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek canlı yayında birbirine girdi

07 Ağustos 2022 Pazar, 00:37

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engiyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ile kavga etti.

Canlı yayında büyük tartışma yaşandı. Programın bir diğer konuğu olan gazeteci Latif Şimşek’in “Bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini, istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsin” sözlerine Enginyurt, “Polis de bizim, devlet de bizim” sözleriyle cevap verdi.

Şimşek’in Enginyurt’a yönelik sözleri devam edince gerilim arttı. Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü.

Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.

Tartışamının ardından yayına yaklaşık 20 dakika ara verildi. Daha sonra program yeniden başladı.

Program sunucusu açılışta çok üzüntülü bir olayın yaşandığını belirterek, “Öncelikle TV yönetimi ve bütün ekip arkadaşlarımız bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir. İnsanlar birbirileriyle anlaşamayabilirler. Ancak şiddete doğru yönelen ve size yansımayan kısmında biz daha da kötüsünü yaşadık stüdyoda. Şiddetle kınıyoruz. Bir kadın olarak da çok çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bu arada Cemal Enginyurt’un koruması gözümüzün önünde Şimşek’i darbetti. Olayı şiddetle kınıyoruz ve bütün kamuoyundan özür diliyoruz” dedi.