Demokrat Partili İlay Aksoy Şam'dan bildirdi: 'Suriye'de 900 gram ekmek 55 kuruş'

Yayınlanma: 07.07.2023 - 14:31

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:43

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Şam'da eğitim, sağlık ve toplumsal yaşamı gözlemleyen Aksoy, "Buraya gelme sebebim, yaşadığımız göçle birlikte devletin altına girdiği masraf ve yaşadığımız pahalılığın burada olup olmadığına bakmaktı. Bize hep 'Suriyeliler geri giderse iş bulamaz, ihtiyaçlarını karşılayamaz' dendi. Bu bir yalan. Burada devlet savaş olmasına rağmen vatandaşlarına karşı asli görevini bırakmamış. Burada 900 gram ekmek 55 kuruş, Türkiye'de ise 210 gram ekmeği 7,5 liraya alıyoruz. On bir yıldır savaşla boğuşan Suriye, devlet destekli fırınlardan ucuz ekmeği vatandaşlarına veriyor. Türkiye'de hükümet kendine çeki düzen vermeli" ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE GELEN ZAMLARI SERT ELEŞTİRDİ

Aksoy, "Orantısız şekilde zam yapılıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye'de hükümet bize bir alternatif sunmuyor. Burada hükümet özel fırınlara çok ucuza un veriyor ve hiç kâr etmiyor. Zeki kart denilen bir kart var ve her vatandaş edinebiliyor. Ekmek, benzin gibi ihtiyaçlarını bu kart ile ucuza karşılıyorlar. Tanzim marketler var ve temel ihtiyaçları piyasanın çok altında fiyatlara satıyorlar. Suriye çok ciddi bir ekonomik sıkıntıya girdi, bunun sebebi hükümet değil ambargolar. Suriyeliler Suriye'de Türkiye'de yaşadıklarından çok daha rahat yaşıyorlar."

"HÜKÜMET DERS ALMALI"

Türkiye'de art arda gelen zam ve vergi artışlarını eleştiren Aksoy, "Bu zamların altında yaşanmayacağını artık herkes görüyor. Hükümet sürekli zam yaparak bu ülkeyi geçindiremez. Savaş yaşamasına rağmen halkına bu kadar ucuz temel gıda sağlayabilen bir ülke var, bizim hükümetimiz de ders almalı. Burada zeki kart ile benzin her yirmi günde bir 75 litre olmak üzere halka sağlanıyor. Suriye öz kaynaklarını kullanamıyor olmasına rağmen, benzin yatakları Amerika kontrolündeyken kendi halkına bunu sağlayabiliyor" dedi.

"SURİYELİLERİN DİPLOMALARI TEYİT EDİLMELİ"

Eğitim sistemine ilişkin incelemelerde bulunan Aksoy, "Suriyelilerin Türkiye'de kalması için hiçbir sebep kalmamıştır. Suriye'de bütün eğitim üniveriste dahil halka ücretsiz sağlanıyor. Eğitim sistemindeki tüm kayıtlar mevcut. Suriyelilerin bazıları Türkiye'ye geldiklerinde diplomalarını savaş sebebiyle kaybetmiş olduklarını söylediler. Ancak tüm üniversiteler devletin kontrolünün olduğu bölgelerde ve tüm kayıtlar mevcut. Hükümet Suriye Devleti ile iletişime geçip bütün diplomaları teyit edebilir. Göreceksiniz ki birçok beyan sahte" iddiasında bulundu.