CHP'li Burhanettin Bulut: İlaçlar Suriyelilere bedelsiz

Yayınlanma: 07.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 03:00

“Vergisini veren vatandaş katılım payı öderken, Suriyelilere ilacın bedelsiz olarak verilmesi büyük bir haksızlık” diyen Bulut, Suriyeli sığınmacılara değil, sığınmacı yaratan politikalara karşı olduklarını vurguladı. Bulut, Türkiye’de Göç İdaresi Başkanlığı’nın Suriyeli sığınmacıların her ay 1 milyon reçetesini bedelsiz karşıladığını söyledi.

(Burhanettin Bulut)

CHP’li Bulut, “Aylık 1 milyon reçete yıllık olarak 12 milyon reçeteye tekabül ediyor. İlaçta mutlak suretle dışa bağımlı olan Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara harcanan ilaç bedeli 3 milyar TL. Suriyeli sığınmacıların elbette ilaç ihtiyacını karşılamak zorundasınız ancak kuralları olmalı” ifadelerini kullandı.

‘KİM ÖDÜYOR?’

Bulut “Suriyeli sığınmacıların ilaç bedelini kim ödüyor, bilmiyoruz” diye sordu ve ekledi: “Sağlık Bakanı ‘Paraları ‘AB fonundan veriyoruz’ diyor. Cumhurbaşkanı, ‘20 milyar dolar harcadık’ diyor. Konu iç siyasete malzeme olunca da ‘Avrupa’dan alıyoruz’ diyor. Harcanan paranın hesabı bugünkü sistemde görünebilir değil. TBMM’nin denetleme hakkı da elinden alındı.”