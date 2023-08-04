Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hastaneye kaldırıldı

Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kaza geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 18:57
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hastaneye kaldırıldı
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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya’da Bahçelievler mevkiinde yolda yürüdüğü sırada aşırı sıcağın etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarptığı öğrenilen Baykal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbenin etkisiyle beyin sarsıntısı geçiren Baykal, hastanede tedavi altına alındı.

Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olcay Baykal

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