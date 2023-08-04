Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hastaneye kaldırıldı
Hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kaza geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya’da Bahçelievler mevkiinde yolda yürüdüğü sırada aşırı sıcağın etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarptığı öğrenilen Baykal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbenin etkisiyle beyin sarsıntısı geçiren Baykal, hastanede tedavi altına alındı.
Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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