Hikmet Çetin, "Baykal'dan bile zararlı" dediği CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Deniz Baykal’dan bile zararlı” diyen Hikmet Çetin özür diledi. Çetin açıklamaları için “Maksadını aşan ifadeler” değerlendirmesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 18:42
Hikmet Çetin,
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Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP’de değişim tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin gazeteci Fatih Altaylı’ya konuştu. Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi, istifasının yeterli olmadığını söyledi.

Görüşmeyi “Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu” diyerek aktaran Altaylı, şöyle devam etti:

“CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir ‘proje’ olduğuna inanacaktı. ‘Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz’ dedi. Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklı idi.”

‘GENEL BAŞKANDAN ÖZÜR DİLEDİM’

Çetin gündem olan açıklamaları sonrası Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi.

Gazeteci Altan Sancar’a konuşan Çetin “Maksadını aşan bu ifadeler nedeniyle genel başkandan özür diledim. Kamuoyundan özür diliyorum” dedi.


Hikmet Çetin Deniz Baykal Kemal Kılıçdaroğlu

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