Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisine sansür! X'teki paylaşımlara erişim engeli

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinden alınan kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına erişim engeli getirildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), kararın 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığını duyurdu. Paylaşımlar, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

24 Haziran'da YouTube'da yayımlanan ve kısa sürede 2 milyondan fazla izlenen gösteride Göktaş; Silivri'deki tutuklu siyasetçilerden CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına, suça sürüklenen çocuklardan Türkiye'de psikoloji eğitimine kadar birçok güncel konuya mizahi bir dille değiniyordu. Gösteri, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken çok sayıda kesit de X'te paylaşılmıştı.

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Göktaş'ın gösterisi yalnızca sosyal medyada değil, siyasette de tartışma yarattı. AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Deniz Göktaş isimli bu zıpır stand-up gösterisinde o tiz sesiyle Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyor" ifadelerini kullandı. Gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerin "mizah değil hakaret" olduğunu savunan Tayyar, "Ağır eleştiriyi mizahta bir yere kadar kabul ediyorum. Fakat doğrudan hakaret edip 'haha huhu' diyerek densizliğin şaka ambalajıyla sunulmasının mizahla hiçbir ilgisi olamaz" dedi.