Deniz Yavuzyılmaz'dan çarpıcı video! 'Türkiye’de en çok yerden aynı anda maaş alan kişiyi tespit ettik'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği mitingde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde 7 ayrı yerden huzur hakkı aldığını belgeleriyle açıklamıştı.

Söz konusu açıklamaya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından videolu bir gönderi paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz "Türkiye’de bugüne kadar en çok yerden aynı anda maaş alan kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu tespit ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde belediye başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 şirketten daha huzur hakkı aldığını belgeledik.

Bu şirketler İstanbul Ulaşım AŞ, İGDAŞ, İSFALT, KİPTAŞ, Dünya Ticaret Merkezi, İSTON ve İstanbul Kültür Sanat Ürünleri AŞ. Her ay toplam 8 maaş.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu herhangi bir belediye şirketinden huzur hakkı almazken, aynı görevi yapan Tayyip Erdoğan 7 ayrı belediye şirketinden aynı anda huzur hakkı almayı tercih etmiş.

Bu çoklu maaş belgesi bize '1 yüzükle yola çıktım' diyen Tayyip Erdoğan'ın henüz yolun başında büyük bir refaha kavuştuğunu gösteriyor. Her zaman elitlerin değil, fakir fukaranın yoldaşı olduk, aynı gemideyiz diyenlerin daha yolun başında o gemiden inip başka bir gemiye bindiklerini ortaya koyuyor" dedi.