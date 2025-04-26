Deniz Yavuzyılmaz müfettişlere seslendi: 'Haydi bu yolsuzluğun gereğini yapın da görelim'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu? AK Parti döneminde İBB’de yapılan, SIKORSKY helikopteri yolsuzluğunu ortaya çıkardığı için!" başlıklı yeni bir paylaşım yaptı.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 'Ekrem İmamoğlu neden tutuklu?' paylaşımlarına devam ediyor.
Yavuzyılmaz son olarak AKP'li İBB döneminde bir helikopterin değerinden aşağıya satılması ile ilgili belgeleri ortaya çıkardı.
"600 BİN DOLARLIK HELİKOPTER 600 BİN LİRAYA SATILDI"
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
"Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-4?
AK Parti döneminde İBB’de yapılan, SIKORSKY helikopteri yolsuzluğunu ortaya çıkardığı için!
600 Bin Dolarlık helikopterin 600 Bin Liraya satılması hakkında soruşturma izni verdiği için!
Ekrem İmamoğlu bu soruşturma iznini verdikten hemen sonra Mülkiye Müfettişleri dosyaya el koyuyor
Ardından dosya kayıp
Yolsuzluk adeta buharlaşıyor
Neticede şimdi Ekrem İmamoğlu tutuklu, ancak bu belgeli yolsuzluğu yapan AK Partili yöneticiler serbest!
Mülkiye müfettişlerine sesleniyorum!
Haydi bu yolsuzluğun gereğini yapın da görelim!
Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-4?— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 26, 2025
AK Parti döneminde İBB’de yapılan, SIKORSKY helikopteri yolsuzluğunu ortaya çıkardığı için!
600 Bin Dolarlık helikopterin 600 Bin Liraya satılması hakkında soruşturma izni verdiği için!
? Ekrem İmamoğlu bu soruşturma iznini verdikten hemen… pic.twitter.com/rPwCproyuJ
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