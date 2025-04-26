Bakan Uraloğlu'ndan 'İBB operasyonu' yorumu: 'Allahutaala bizleri korudu...'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 26.04.2025 - 17:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan Karaman Ulukışla Hızlı Tren Şantiyesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Uraloğlu, Türkiye’nin demir yolu ulaşımını güçlendirecek ve lojistik kapasitesini artıracak stratejik bir proje olan Karaman Ulukışla hızlı tren projesinde güzergah boyunca incelemelerde bulunduklarını belirterek, demir yollarının güvenli, düşük maliyetli ve hızlı oluşuyla ulaşımın vazgeçilmez çok önemli bir parçası olduğunu söyledi.

"ALLAHUTAALA BİZLERİ KORUDU"

Uraloğlu, daha sonra Karaman AKP İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Bakan Uraloğlu, "Seçim 2027'de mi, 2028'de mi olur? Onu şu an için bilemiyoruz ama her an seçim olacak düşüncesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Bizim görevimiz sefere çıkmaktır. Allahutaala da zaferi şimdiye kadar bize nasip etti. Bundan sonra da etsin" dedi.

İBB'ye yönelik operasyonlar üzerinden muhalefeti hedef alan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bakın İstanbul'da olaylar var. Şunlar mı bu ülkeyi yönetecekler? Allah rızası için. Şunlar mı bu ülkenin yönetimine gelecek? Bir büyükşehri yönetemeyen insanlar, bu ülkeyi nasıl yöneteceklerdi. Allahutaala bizleri korudu. Bizim görevimiz belli. Aşkla, samimiyetle, tevazuyla memleketimize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allahutaala bizim birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bakın bugün Rusya, Ukrayna savaşı var. Eğer bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmamış olsaydı; çok daha kötü bir durumda olabilirdik."