İBB operasyonunda ikinci dalga... Deniz Yücel: 'Bu hukuksuz soruşturmaların sebebi...'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonlara ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "İstanbul’un muhafızlarına yönelik yapılan bu hukuksuz soruşturmaların sebebi, rant musluklarını kapatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul’un şehremini, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yönetimidir" dedi.
CHP Parti sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonlara tepki gösterdi.
"CESARETİNİZ VARSA GETİRİN SANDIĞI"
Yücel, açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul’un taşına, toprağına, suyuna ihanet projesi olan "Kanal İstanbul" uğruna, Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı gözden çıkarıldı.
16 milyon İstanbullunun içme suyu, AKP iktidarının rant sevdasına kurban edilmeye çalışıyor.
Bugün de, bu rant projesinin önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırmak için Kanal İstanbul Projesi için ayrılan alandaki inşaatların yıkımına karar veren İSKİ yöneticilerinin evlerine baskın yapıldı.
İstanbul’un muhafızlarına yönelik yapılan bu hukuksuz soruşturmaların sebebi, rant musluklarını kapatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul’un Şehremini, Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu ve yönetimidir!
Rant musluklarını kapatmakla kalmayıp, İstanbul’u halka hizmet anlayışıyla tanıştıran, Sn. İmamoğlu ve yol arkadaşlarının; dürüst, namuslu, kamucu, halkçı ve şeffaf yönetim anlayışıdır.
Siyasi soruşturmalardan, gözaltılardan ve tutuklamalardan medet uman AKP iktidarına söylüyoruz,
25 sene İstanbul’u, 23 sene Türkiye’yi yediniz bitirdiniz. Bu milletin ne vicdanı, ne adalet duygusu, ne de feraseti bu saatten sonra İstanbul’u da Türkiye’yi de size daha fazla yedirmez!
Cesaretiniz varsa getirin sandığı!"
İstanbul’un taşına, toprağına, suyuna ihanet projesi olan "Kanal İstanbul" uğruna, Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı gözden çıkarıldı.— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) April 26, 2025
16 milyon İstanbullunun içme suyu, AKP iktidarının rant sevdasına kurban edilmeye çalışıyor.
Bugün de,…
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