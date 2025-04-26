Yandaş basının yeni iddiasına İBB'den yanıt: 'Kötü niyetli dezenformasyonun son örneği'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:27

Güncelleme: 26.04.2025 - 23:27

Yandaş basın tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı görüntüleri dolaşıma sokmuştu. Söz konusu görüntülerde otel görüşmesi, bavullar ve kameralara ilişkin iddialar servis edilmişti.

İBB'den yapılan yeni 'Yalanlar ve gerçekler' açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı iddialara ilişkin, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur" ifadeleri kullanılarak kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

İBB tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul gibi 16 milyonluk bir dünya metropolünün belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu, her gün onlarca resmi ve kamusal görüşme gerçekleştiren, halkla sürekli temas halinde olan bir siyasetçidir.

Başkan İmamoğlu, görev ve sorumlulukları gereği, terör örgütlerinden, kendisine kişisel husumet besleyen gruplara kadar geniş bir tehdit yelpazesi altında hizmet yürütmektedir. Terör örgütü IŞİD tarafından tehdit edildiğini bizzat açıklamıştır.

Başta imar uygulamaları, sahil işgallerine yönelik yıkımlar ve kamusal alan düzenlemeleri gibi birçok konuda aldığı kararlar nedeniyle da hedef gösterilmiştir.

Bu çerçevede, Ekrem İmamoğlu’nun güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda katıldığı etkinliklerdeki kalabalıkların güvenliğini teminat altına almak amacıyla bazı güvenlik önlemleri alınmıştır."

TEK TEK AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada, "Söz konusu güvenlik önlemleri ve kamuoyunda yer alan iddialar hakkında gerçekler aşağıdaki gibidir" ifadeleri kullanılarak, iddialar şöyle sıralandı:

"YALAN: İBB, Ekrem İmamoğlu için usulsüz şekilde sinyal kesisi cihazı temin etti. Bu cihazları gizlilik için kullanıyordu yalanı.

GERÇEK: İBB, Başkan İmamoğlu’nun ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Ankara merkezli bir firma üzerinden, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen sinyal kesici cihazlarından 10 adet temin etmiştir.Bu cihazlardan 2’si seyyar olarak araç konvoyunda kullanılmakta, diğerleri sabit olarak görüşmelerde ve makam odalarında güvenlik amaçlı çalıştırılmaktadır.

Bu cihazlar, bombalı saldırılara karşı etkili koruma sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.Aynı türden cihazlar, iktidar partisine mensup ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere birçok belediye ve kamu kurumu tarafından da kullanılmaktadır.

YALAN: Ekrem İmamoğlu oteldeki görüşmeye bavullarla geldi, aynı bavullarla ayrıldı yalanı.

GERÇEK: Son günlerde basına servis edilen bazı görüntüler üzerinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik haksız ve yanıltıcı bir algı operasyonu yürütülmektedir. Özellikle, güvenlik amacıyla kullanılmak üzere bavullarla taşınan sinyal kesici cihazlar adeta "nakit para taşınıyormuş gibi" gösterilmekte ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaktadır. Oysa gerçek şudur:

Bavulla taşınan ekipmanlar, bombalı saldırı tehditlerine karşı kullanılan, yalnızca kamu kurumlarına satışı yapılabilen mobil cihazlardır.

Bu cihazlar teknik özellikleri gereği büyük ve ağır olduğundan, korumalı taşıma çantalarında yani güvenli ekipman bavullarında taşınmaktadır.Sinyal kesici cihazların zarar görmemesi için korunaklı ve hızlı şekilde mobilize edilerek kurulabilmesi için bavulla taşınması standart bir uygulamadır. Bu tür cihazların kullanılması, Başkan İmamoğlu’nun şahsı güvenliği kadar, katıldığı etkinliklerdeki görüştüğü kişiler ve otel gibi kamuya açık yerlerdeki vatandaşların güvenliğini de sağlamayı amaçlamaktadır.

Söz konusu görüntülerin çarpıtılarak "para taşınıyormuş" gibi servis edilmesi, kötü niyetli bir dezenformasyonun son örneğidir.

YALAN: Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik ekibi yasadışı faaliyetlerde bulunuyor. Kameraları suçu gizlemek için kapatıyor yalanı.

GERÇEK: "Basına servis edilen son bavul görüntüleri üzerinden yaratılmak istenen algı" bile bu uygulamanın neden yapıldığını anlatmaya yeterlidir. İstanbul gibi kalabalık bir şehirde, halkın arasında bulunan, açık alanlarda çok sayıda insanla doğrudan temas eden bir belediye başkanının etkin güvenlik önlemleriyle korunması son derece doğaldır. Ekrem İmamoğlu özel koruma kararı olan bir siyasetçidir. Güvenlik ekibinde devletin görevlendirdiği 4 polis memuru da bulunmaktadır."

Söz konusu açıklama şöyle devam etti:

"Güvenlik önlemleri sadece kişisel korunmayı değil, aynı zamanda kamu güvenliğini sağlamayı da amaçlamaktadır.

İmamoğlu'nun geçmişte yaşadığı tecrübeler (örneğin, otel görüşmelerinin ve resmi yemeklerin MOBESE kayıtlarının izinsiz şekilde servis edilmesi) sebebiyle, görüşme yaptığı mekanlarda kişisel verilerin korunmasına özel bir hassasiyet gösterilmektedir.

Güvenlik ekibi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmekte, güvenlik önlemlerini geçmiş hukuksuzluk örneklerinden çıkartılan derslerle geliştirmektedir. İmamoğlu'nun MOBESE kayıtlarının basına sızdırılması gibi kişisel güvenlik ve gizliliğe yönelik yapılan şikayetleri hukuki mercilere iletilmesine rağmen sonuçsuz kalmıştır.

Bu durum, mevcut güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve daha titiz bir yaklaşım benimsenmesini zorunlu hale getirmiştir. Son olayda da otelin kameraları kapatılmamıştır. Geçici tedbir alınmıştır. Yürütülen tüm uygulamalar rutin güvenlik prosedürleri kapsamında ve kamu güvenliği bilinciyle gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik tedbirleri; hem şahsi tehditlere hem de kamu güvenliği risklerine karşı alınmış profesyonel ve yasal uygulamalardır.Alınan tedbirler, İstanbul halkının güvenliğini ve İBB Başkanının görevini kesintisiz sürdürebilmesini temin etmeye yöneliktir.Kamuoyuna farklı yansıtılmaya çalışılan bu uygulamalar, yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun değil, bulunduğu ortamlardaki tüm vatandaşların korunmasına hizmet etmektedir."