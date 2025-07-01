Deniz Yücel: 'Bu süreç hukuki değil, siyasi bir süreçtir'

CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Murat Bakan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturmanın ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı.

“DAVETİYEYLE GELİRLERDİ”

Geçmişte Seferihisar Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer'in, İzmir CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun ve İZBETON Genel Müdürü’nün de aralarında bulunduğu birçok kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Yücel, “Hepsi ifadeye çağrılsalardı, bir davetiye gönderilseydi gelirlerdi. Ama sabaha karşı evlerinden gözaltına alındılar” dedi.

“YEŞİLYURT VE BOZYAKA EMNİYETLERİNDELER”

Gözaltına alınanların bir kısmının şu anda Yeşilyurt Hizmet Binası’nda, bir kısmının Bozyaka Emniyet Müdürlüğü’nde olduğunu belirten Yücel, şehir dışından getirilenlerin de bulunduğunu aktardı. “Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Murat Bakan’la birlikte haberi alır almaz İzmir’e geldik" diye konuştu.

“BU SÜREÇ HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ”

Yücel, “Bu süreç hukuki bir süreç değildir. Bu süreç siyasi bir süreçtir” diyerek operasyonlara sert tepki gösterdi. Söz konusu soruşturmanın merkezinde, Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli yurttaşlar için kooperatiflerle yaptığı uygun fiyatlı konut projelerinin olduğunu vurguladı. Yücel, “Kooperatiflerle ilgili soruşturma olabilir, davalar açılabilir. Ama şafak operasyonlarıyla yapılan bu gözaltılar, kente hizmet eden insanların itibarsızlaştırılmasıdır” dedi.

Gözaltındaki kişilerin ailelerine seslenen Yücel, “Merak etmesinler. CHP olarak hem hukuki hem siyasi olarak onların yanındayız. En kısa sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz’ın da emniyete geldiğini belirten Yücel, “Baromuz bu tür siyasi davalarda ciddi deneyime sahiptir. İzmir Barosu’na ve dayanışma gösteren tüm avukatlara teşekkür ediyoruz” dedi.





MURAT BAKAN: BU BİR SİYASİ TERCİHTİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Operasyonların siyasi olduğuna dikkat çeken Bakan, “Bu bir tercih. Bu tercih de siyasi bir tercihtir" dedi. Operasyon sayısının yüksek olmasına da değinen Murat Bakan, “Bu ölçekte bir operasyonun Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dışında gerçekleştiğini düşünmüyoruz” dedi.

Bakan, “Bu ülkede yargıçlar ve savcılar var. Onların adil karar vereceklerine inanmak istiyoruz” diye konuştu.

CHP, SÜRECİ TAKİP EDİYOR

CHP heyeti, gözaltına alınan belediye yöneticileri, bürokratlar ve iş insanlarının yanında olduklarını vurgularken, İzmir kamuoyuna da sağduyu çağrısı yaptı.

Yücel ve Bakan, “Mücadelemiz hem hukukta hem siyasette sürecek” mesajını verdi.